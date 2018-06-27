Greenpeace предложил создать в России "лесной огород" размером с Египет

Экологи из Greenpeace предложили рациональное использование заросших сельскохозяйственных земель в северной нечернозёмной части России. Они хотят сделать из них "лесной огород".

В организации заявили, что в стране существует сотни миллионов гектаров земель, которая не используется по назначению, заброшена. Эксперты предложили решить сразу несколько проблем одним решением. По их словам, организация «лесного огорода» поможет создать новые рабочие места, уменьшив уровень безработицы, поднять и развивать национальную экономику, выращивая лес на продажу, а также повлиять на экологическую обстановку в стране.

Вследствие этого экологи предлагают внести соответствующие изменения в действующее законодательство, чтобы фермы и предприятия на землях, где хозяйство было признано убыточным, могли заниматься на этих же территориях коммерческим выращиванием леса. Специалисты объяснили, сейчас законодательство России направлено на то, чтобы наказать собственника за нецелевое использование земель. Можно, по их мнению, немного изменить данный вектор, благодаря чему, считают эксперты, польза будет для всех.

Изучив все заброшенные сельскохозяйственные угодья, экологи пришли к выводу что их общая площадь сравнима по размерам с территорией Египта. Они планируют создать «лесные огороды» на всех неиспользуемых землях.