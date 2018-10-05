Искусство танца рождает страсть: Диана Вишнева впервые провела открытый мастер-класс в Петербурге

Балерина Диана Вишнева впервые за историю своей карьеры провела мастер-класс под названием «Наследие классического балета». Открытый урок прошел 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Танцоры балета отрабатывали связующие элементы движений, чистоту поз. Оказались немаловажными факторами эмоциональная мостов образа и общая музыкальность танца. Принять участие в мастер-классе смогли профессиональные артисты балета, которые знают вариации Маши из «Щелкунчика». Диана Вишнева является народной артисткой России. Студия Context Pro, где проходил мастер-класс, стала первым танцевальным пространством в СПб.

Также было проведен шестой конкурс молодых хореографов. В составе международного жюри находилась Диана Вишнева. Конкурс создан для выявления отечественных талантов. Отмечается, что победитель конкурса имеет возможность отточить свой талант, находясь под руководством одного из ведущих западных хореографов.

Татьяна Парфенова и Диана Вишнева запустили совместный бренд одежды под названием «Тело и душа». Данная одежды подходит для балета, йоги, но её можно носить дома, поскольку она очень удобна. К элементам дизайнерской одежды относят толстовки, леггинсы, брюки. У бренда есть интернет-магазин.