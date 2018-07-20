В Москве установили памятник рога единорога, который слегка напоминает кое-что другое

В Москве на Саввинской набережной установили памятник. Организаторы данного монумента говорят, что этот памятник имеет вид рога единорога, однако юзеры соцсетей выразили свое мнение, сказав, что это больше похоже на фаллос.

По словам «МК», авторы памятника пытались описать легенду с указанием на золото тамплиеров, графа Сен-Жермена, Новодевичьего монастыря и самого единорога, который охранял сокровища от фаворита Екатерины II. Также была ссылка на книгу известного экскурсовода. Однако после проверки никаких указаний на легенду в трудах москвоведа Ирины Сергиевской не обнаружили.

Создатели памятника рассказали, что история от части вымышленная. А люди из интернет-сообществ не смогли признать в памятнике рог единорога, посчитав это фаллическим символом. Кроме этого, на табличке написано, что нужно его потереть, чтобы привлечь за собой удачу.