Пропадают скульптуры среди бела дня: с фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте исчезли паруса

Очевидцы сообщают о повреждениях, которые были нанесены скульптурному изображению парусника, который установлен в Петербурге на Среднеохтинском проспекте.

На опубликованных фотографиях видно, что металлическая скульптура осталась без пять и парусов. Появилось предположение, что металлические детали могли украсить с целью сдать на металлолом.

Также стоит отметить, что на Моховой улице закроют движение до 22 декабря в связи с реконструкцией теплосетей. Работы будут вести специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». К тому же, с началом рабочей недели будут перекрыто движение по улице Сергея Марго, поскольку будет прокладываться трубопровод. Поезд будет перекрыт до 26 декабря.

Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, как сообщил представитель оперативного штаба. Спасатели эвакуировали что человек персонала и покупателей, пострадал один человек в процессе эвакуации, он получил незначительные ушибы. Отмечено также, что все системы пожарной безопасности сработали в штатном режиме.