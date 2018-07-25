Пусть целый мир узнает: в Таджикистане услышали песни об Алтае

Перед жителями столицы Таджикистана выступил поэт и исполнитель Олег Марков. На его творческом вечере в Душанбе прозвучали народные и авторские произведения.

Отмечается, что Олег является заслуженным работником культуры РФ. На данный момент часто выступает с супругой Натальей Марковой. Первой с концертной программе прозвучала авторская песня об Алтайском крае «Здесь я, Родина!».

В Министерстве обороны проведут военно-исторические диктанты накануне 23 февраля и 9 мая. Первый будет посвящен вопросам создания российской Армии, а второй приурочен ко Дню Победы. Как отметили в военном ведомстве, всего на площадке ВУ МО РФ Географический диктант написали более 350 человек, в их число курсанты спецфакультета – военнослужащие монгольской армии. Также стоит отметить, что отток населения из Костромской области вырос в полтора раза. Специалисты заявляют, что главной проблемой оттока и молодежи является процесс урбанизации. Власти сетуют на недостаток денег, на которые можно было бы создать комфортные условия жизни. За первые восемь месяцев текущего года из региона уехало свыше тысячи жителей. Приезжают в область охотнее всего граждане Армении, Таджикистана и Казахстана.