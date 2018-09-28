"Я художник, я так вижу": советскую мозаику в Нижнем Новгороде отреставрировали с горем пополам

В Нижнем Новгороде в доме физкультуры с бассейном отреставрировали советскую мозаику. Саму мозаику пришлось потерять, однако получил очень необычную альтернативу «пловец в чайкой».

Капитальный ремонт был сделан в физкультурном клубе. Из-за работ была утеряна мозаика. Однако, усилиями неизвестного художника, изображение было восстановлено с помощью новой фрески. Таким сделали фасад бассейна спортклуба «Торпедо ГАЗ». Говорят, теперь страдает даже администратор. Новый фасад вызвал недоумение среди местных жителей, а также издевки и насмешки. Из-за бурной реакции и недовольства, данную фреску тоже пришлось закрасить. Администрация хотела связаться с автором данного шедевра, однако человек не решился ответить на звонок. Говорят, художник скромный, постеснялся славы.

Бассейну исполнилось 50 лет. В свои года он пользовался большой популярностью, однако сейчас переживает не лучшие времена. В период СССР фасад спорткомплекса украшала мозаика, на которой был изображен пловец, а за ним летит белая чайка.