Бездомный нашел в мусорке картинку с изображением Бэмби стоимостью в 3700 долларов

Бездомный мужчина нашел в мусорном контейнере картину, на которой изображен олененок Бэмби. Он продал его за 20 долларов, однако мужчина даже не подозревал, что изображение стоит намного дороже.

Случай произошел в городе Эдмонтон, Канада. Купил эту картину владелец комиссионного магазина за 20 долларов. Затем он ее перепродал за 3700 долларов. На картинке изображен кадр из мультфильма про олененка Бэмби.

Владелец магазина не сразу понял всю ценность данного изображения. Однако позже на аукционе eBay этот человек продал уникальный кадр, ранее использовавшийся на съемках мультфильма 1942 года.

Как оказалось, он искал того самого бездомного, который продал ему этот кадр. Поиски заняли около двух недель, и тем не менее, он его нашел. Справедливо решив, что ему будут куда важнее эти деньги, бездомному вернули половину от стоимости кадра. Поначалу он не поверил, но позже сильно обрадовался и сообщил, что сможет вернуться в Онтарио к своим родственникам и начать нормальную жизнь не на улице. Во всяком случае, владелец магазина Curiosity надеется на это.