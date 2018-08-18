Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска. Прямо у дороги на стреле подъемника висел мужчина. Однако оказалось, что он был жив и даже работал, пытаясь добраться до фонаря.

«Повесившегося» электрика сфотографировали проезжающие по одной из улиц в Амурском поселке автовладельцы. Оказалось, его специально подвесили вот таким образом, чтобы работник смог добраться до неработающего фонаря и починить его. Столь необычный способ привлек очень много внимания к мужчине.

Снимок быстро появился в социальных сетях, где его тут же принялись комментировать не только омичи, но пользователи интернета из других городов. Многие действительно сначала подумали о самом худшем исходе. Однако все оказалось не так трагично. Причем среди комментирующих нашлись и те, кто использовал точно такой же способ для починки фонаря уличного освещения. Они-то и объяснили остальным, что заставило электрика подвесить самого себя на стрелу подъемного крана. Кроме того, опытные пользователи рассказали, что так гораздо удобнее производить ремонтные работы, чем находясь в люльке.