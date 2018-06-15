ФСПП: россияне внесли ряд предложений к закону об алиментах

Граждане РФ выступили с инициативой установить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Предложение поступило во время интерактивного опроса, проведённого на сайте ведомства с 1 по 30 сентября 2018 года. За этот период россияне отправили примерно 6 тысяч замечаний и пожеланий.

Граждане предложили устанавливать размер алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода, а определить минимальный размер выплат в соответствии с величиной прожиточного минимума. Участники опроса считают нужным законодательно обязать должников устраиваться на работу, в противном случае подвергать уклоняющихся угрозе лишения жилья.

Кроме того, россияне настаивают на дополнении сайта ведомства информацией, связанной с взысканием алиментов, порядком расчёта задолженности и мерах, применяемых при задолженности. Участники опроса также предложили ввести запись в отдел ФССП через портал госуслуг и сделать субботу рабочим днём один раз в месяц. Некоторые из них изъявили желание получать всю необходимую информацию в личном кабинете на сайте ФССП, через СМС-уведомления или электронную почту.

Участие в опросе приняли как взыскатели алиментов, так и сами должники. В ведомстве заявили, что проанализируют все предложения и постараются создать оптимальную систему взыскания алиментов.

В октябре 2018 года благодаря введению запрета на выезд за границу должникам ФССП смогла взыскать 44,8 млн. рублей с начала года.