На набережной Москвы появился провокационный арт-объект ко Дню полиции

На столичной набережной вместо привычной ливневки появилась решетка, за прутья которой держатся руки. Сообщается, что проект называется "Совсем рядом". У скульптуры отмечают явный политический подтекст.

Соответствующий пост об этом появился у автора арт-объекта в его аккаунте социальной сети Facebook. Создателем скульптуры стал московский художник Слава Птрк (Станислав Комиссаров). Интересно, что работа была сделана в соавторстве с петербургским скульптором Сергеем Каревым. Последний известен петербуржцам своими работами. Одна из самых знаменитых – «След червя» - находится в настоящий момент в музее современных искусств «Эрарта» в Северной столице.

Работа выполнена из стали. К прутьям решетки приварены руки неизвестного арестанта. Создается впечатление, что внизу кто-то сидит. Отмечается, что арт-объект размещен неподалеку от Кремля. Провокационная решетка появилась на улице столице накануне в честь Дня полиции.

Пользователи пришли в восторг от новой скульптуры. Под опубликованным постом довольные граждане уже успели прокомментировать новшество: «Рисовальщиков много, а художник всегда один! Спасибо!» Также очевидцы отметили, что нынешние творцы идут в ногу со временем, подмечая общественные проблемы и говоря о них открыто и красиво.