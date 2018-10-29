Аноним угрожает выставить интимные фото и видео Аланы Мамаевой вместе с личной перепиской с Кокориным

Поступили новые угрозы в сторону жены футболиста Павла Мамаева. Шантажисты угрожают слить в интернет интимные материалы девушки, а также переписку из WhatsApp с Кокориным.

Алана Мамаева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram скриншот с перепиской между ней и шантажистом. Преступник заявил, что распространит в сеть компрометирующую информацию о ней. Он также подчеркнул, что «людям будет интересно». Анонимы дают жене футболиста несколько дней, чтобы выплатить определенную сумму для нераспространения фото, видео и переписки.

Алана возмущена тем, что никто не собирается как-то расследовать дело с ее злоумышленниками, ведь она подала уйму заявлений в правоохранительные органы, однако результатов это никаких не приносит. Стоит отметить, что месяц назад тот самый аноним сделал первые свои шаги — он взломал страницу Instagram футболиста, а также обещал, что испортит жизнь Алане. Именно через эту страницу преступник собирается выставить все интимные и приватные материалы на показ у многомиллионной аудитории.

Напомним, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили нападение на чиновника Дениса Пака и водителя ведущего Первого канала. После чего им было предъявлено обвинение по двум статьям. Сейчас они взяты под стражу в СИЗО до 8 декабря.