Жители дома в Воронеже разгневаны появлением жуткой огромной крысы

Огромная крыса была замечена в одном из элитных домов Воронежа. На фотографии видно, как она греется от местных холодов.

Данное фото взорвало соцсети. Автором стал пользователь Антон Боев. По словам очевидца, эта крыса «проживает» в доме 5а по улице Фридриха Энгельса. Фотография, опубликованная в паблике «Типичный Воронеж», подняла бурное обсуждение на тему размеров животного. Похоже, этот жуткий грызун достигает не менее 25 сантиметров в длину, не считая хвоста. Также людей удивило то, что на крысу никто не обращает внимание, а она даже не собирается скрываться от жильцов, чувствуя себя «хозяином» в доме. Воронежцы крайне не довольны таким «новоприбывшим» и ждут, чтобы кто-то принял жесткие меры.

Жильцы дома крайне надеются на реакцию властей. В частности, им интересна ответная реакция управляющей компании, ТСЖ, санитарных врачей и специалистов отдела ЖКХ управы Центрального района.