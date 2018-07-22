Традиционный забег Дедов Морозов пройдет в Санкт-Петербурге

Деды Морозы начнут дарить людям праздник намного раньше, чем в новогоднюю ночь. Первыми в списке счастливчиков окажутся жители Санкт – Петербурга. Традиционный международный забег Дедов Морозов состоится в Северной столице 22 декабря.

В этом году организаторы забега ожидают 5 тысяч участников из разных стран. Старт марафону даст первый среди равных: Дед Мороз из Великого Устюга. Главной целью и идеей праздника организаторы считают возможность подарить людям незабываемые эмоции и вернуть их ненадолго в детство – дать участникам марафона и зрителям почувствовать предпраздничный восторг и трепет.

Пробежать предновогодний марафон смогут все желающие. Для этого нужно пройти регистрацию, которая продлится с 14 до 18 декабря. Условия предусматривают участие не только Дед Морозов - одиночек, но и целых команд. Максимальное количество участников в команде 10 человек.

Праздничный марафон стартует от арки Главного Штаба на Дворцовой площади, обогнет Александрийский столп, промчится по Адмиралтейскому проспекту, пробежит вокруг Исаакия и тем же путем вернется к месту старта.

Всего взрослые участники пробегут два километра, дети – 300 метров. Взрослыми считаются бегуны старше четырнадцати лет, на малую дистанцию пускают детей от четырех лет. На

помним, что в прошлом году акция состоялась 23 декабря. Интересно, что можно было пробежать онлайн-забег (без возрастных ограничений) и потом получить медаль за участие по почте. Предоставят ли организаторы такую возможность в этом году - пока неизвестно.