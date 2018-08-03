В белгородском зоопарке умер годовалый жираф Сафари

В Белгородском зоопарке умер молодой жираф Сафари. Его привезли в Белгород 3 месяца назад.

По словам источника телегам-канала «Белгород1», в местном зоопарке в субботу умер еще совсем молодой жираф Сафари. Его привезли туда из Калининграда около трех месяцев назад. Первые дни животное содержали в закрытом помещении, чтобы дать жирафу адаптироваться к новому месту жительства.

По словам ветеринаров, сегодня, 11 ноября, дадут официальные заключения о причине смерти жирафа. Жители города Белгорода опечалены таким грустным известием и приносят свои глубочайшие соболезнования белгородскому зоопарку.

Отмечается, что жирафа привезли в зоопарк, когда ему было 9 месяцев. Его привезли ночью 11 августа. Имя «Сафари» придумали жирафу жители города Калининграда. Чтобы приобрести его, белгородскому зоопарку пришлось заплатить 2,5 миллионов рублей. После прибытия, Сафари держали на карантине 30 дней для адаптации. Это было необходимо, чтобы жираф привык к новому вольеру, корму, людям и так далее. Также говориться, что во время перевозки животного, Сафари чувствовал себя вполне здоровым.

Жители Белгорода смогли увидеть нового жирафа через месяц после карантина. Вместе с ним на карантине также перебывал лев по кличке Лулу.