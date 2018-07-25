Daily Mail назвал гонорар Spice Girls, который группа получит за тур по Великобритании

Отмечается, что в настоящий момент уже около 700 тысяч человек заняли очередь, чтобы приобрести билеты на концертные выступления популярной в 90-е годы прошлого века группы. Портал Daily Mail рассказал, сколько получат девушки за британский тур.

Управляющий директор британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонс рассказал, что в Великобритании перегружены сервисы по продаже и бронированию билетов на предстоящие концерты знаменитой поп-группы. Он также отметил, что уже в первые минуты после открытия по всей стране были проданы сотни билетов на выступления Spice Girls. Отмечается, что за свои гастроли участницы заработают в качестве гонорара около 2,8 миллионов долларов.

Интересно, ранее сообщалось, что участницы старательно пытаются вернуть в коллектив Викторию Бекхэм. Судя по фотографиям и анонсам, концертные программы будут проходить без нее. Однако Мелани Браун заявила, что они не теряют надежду и намерены вернуть бывшую участницу в музыкальный коллектив. Хотя известно, что Бекхэм в прошлом году делала заявление, где рассказала, что не вернется в группу, если она будет восстановлена.

Начало тура по Великобритании начнется 1 июня 2019 года. В числе остановок будут города Манчестер, Ковентри, Сандерленд, Эдинбург, Бристоль и Лондон.