Исаак Калина: герои «Простоквашино» окажут помощь с развитием творческих способностей детей

Киностудия «Союзмультфильм» представила в столице РФ возможности своей образовательной технологии социально-коммуникативного развития «Простоквашино». Она была разработана в союзе с московским Депобразования и уже была успешно апробирована в стенах шести учреждений образования столицы. Об этом проинформировало агентство ФАН.

С помощью отчетной технологии планируется эффективно развивать творческие способности у детей, помогать им налаживать контакт со сверстниками. Как подчеркнул руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, технология «Простоквашино» поможет детям эффективно учиться чему-то новому.

По словам разработчика игровой механики «Простоквашино» Олега Огородника, одна из ключевых целей технологии заключается в подготовке детей к реальной жизни. В перспективе будет создан модуль по финансовой грамотности. Свой интерес к программе уже проявили образовательные организации и ведомства из ряда субъектов РФ.







