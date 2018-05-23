Красиво, громко, хорошо: День морской пехоты в Сестрорецке отпразднуют увлекательной программой

Как отмечается, с 24 по 25 ноября будут проводиться праздничные мероприятия в честь дня морской пехоты. На празднике будут присутствовать спортсмены из пяти регионов России.

Они станут участниками хоккейного турнира, который приурочен к празднику морской пехоты. Также будет организована выставка, где гостям представят историческое и современное оружие, и боевую технику. Гостей ожидает выставка, которая будет посвящена Сестрорецкому инструментальному заведу. Организаторами проводника под эгидой проекта «Добрый лед» выступают федерация военно-прикладного спорта «Морской Десант», администрация Курортного района и командование ВМФ.

Также отмечается, что прогулочная зона уничтожила Офицерский пляж в Сестрорецке, местные жители трактуют разобрать конструкцию. Вместо песка на пляже появились дорожка и два громоздких помоста. На проекте всё выглядело несколько не так. На первый этап проекта было уже потрачено почти три миллиона рублей, работы продолжатся весной. Полная стоимость входит в 9 миллионов.

На Кирочной улице закончен на 70% капитальный ремонт Дома Бака. На заключительной стадии на фасад вернутся исторические кованые козырьки. Сейчас заканчивается восстановление штукатурного слоя тяг, а также идёт покраска. Фонд капремонта передал в разработку 71 объект культурного наследия для реставрационных проектов.