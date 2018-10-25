Добро пожаловать: Петербург примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году

Администрация города сообщает, что северная столица России примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году. Врио губернатора ПетерБегло провел встречу с президентом Международной рекламной ассоциации, где были обсуждены нюансы организации и проведения конгресса.

Было отмечено, что вся необходимая инфраструктура готова и развивается полным ходом. На встрече участники заметили, что проведение конгресса на территории России ещё раз подтвердит неуклонность российского правительства в развитии открытой рыночной экономики. Был произведен объезд строящихся объектов с целью выявления недочётов. Были проверены роддома, садики и школы на юге Петербурга.

Также в Петербурге появилась памятная доска графу Владимиру Коковцеву, церемония открытия прошла 10 ноября. На церемонии присутствовал и глава Центрального района города. Доска установлена на Моховой улице.

Детей в шарфах "Единой России" провели по Петербургу на поводках, что стало ответом молодежи на введенный законопроект о несанкционированном участии детей в митингах. Участники акции надели шарфы "Единой России" и начали публично показывать миниатюру. Двое мужчин исполняли роль депутатов, которые ведут на поводках детей.