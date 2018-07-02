Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание заслуженной артистки Украины.

В Украине умерла актриса из «Дня Рождения Буржуя» Юлия Волчкова. В известном сериале она играла эпизодическую роль девушки легкого поведения, однако даже такая роль принесла ей славу. Актриса умерла в Киеве, она работала в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Украинцы массово скорбят об умершей актрисе. В социальных сетях пользователи публикуют ее снимки и пишут, что Юлия Волчкова была талантливой артисткой. Актриса известна не только игрой в сериале «День Рождения Буржуя». Юлия Волчкова также снималась в сериалах «Сердцу не прикажешь» и «Нити судьбы».

Друзья актрисы рассказали, что она в течении долго времени старалась побороть болезнь. Однако, недуг оказался сильнее. Юлия Волчкова умерла в одной из больниц Киева. О дате и месте прощания с актрисой пока что ничего не сообщается.