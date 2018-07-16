Первый пролет Крымского моста соединили с железнодорожной аркой

Рабочие, занимающиеся строительством железной дороги в Крым, приблизили ее открытие. Сообщается, что железнодорожная арка была соединена сегодня с первым пролетом со стороны Керчи.

Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов рассказал, что уже проезжал по Крымскому мосту. Он сообщил, что ровность дороги сооружения соответствует лучшим мировым стандартам. По его словам, покрытие позволяет достичь скорости 120 километров в час, однако, отметил, что нарушать правила дорожного движения не стоит. При этом политик подчеркнул, что по мосту могут передвигаться и беспилотники, они прошли эксперименты на прошлой неделе.

О соединении первого пролета Крымского моста со стороны Керчи с железнодорожной аркой сообщили сразу в нескольких социальных сетях, в том числе, ВКонтакте и Twitter. Известно, что автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая. Немного позже разрешили проезд для грузовых автомобилей – 1 октября. Однако железнодорожный переезд еще находится на стадии строительства. По предварительным данным, его планируют открыть в декабре 2019 года. Ранее сообщалось, что работы, которые связаны именно с надвижкой пролетов на морских участках, строители будут завершать уже в первом квартале следующего года.