Посторонним воспрещен вход: Архиепископу Верейскому запрещен въезд на Украину

Сегодня, 17:18 \\ Общество

Архиепископу Верейскому было запрещено пересекать украинские границы по указом президента страны, что должно длиться в течение трёх лет, как отмечает государственная погранслужба страны. Сам архиепископ уверен, что во въезде отказано по выдуманным причинам.

7 ноября он прилетел в Киев для участия в богослужениях и в годичном акте Киевской духовной академии. Но он был задержан представителями исполнительной власти в местном аэропорту. Также отмечается, что он был ранее включен в украинскую базу данных как «противник украинского православия от РПЦ». Людям из этого списка запрещается пересекать границы Украины.

Президент Украины потребовал удаления РПЦ с территории украинского государства.

Также отмечается, что идут споры о переименовании УПЦ МП в РПЦ. Представитель УПЦ высказался, что это фактически невозможно, поскольку церковь получила название раньше, чем сформировалось государство. По его словам, УПЦ была зарегистрирована всем высшими органами. В РПЦ осудили призывы Порошенко к предоставит УПЦ покинуть страну. Возникло множество споров на фоне его высказывания, суть которого заключалась в том, что православной церкви нечего делать на Украине.

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Автор - Алевтина Сергеева
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