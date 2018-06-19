ДТП можно будет оформлять через приложение

Правительство России намерено провести эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, в соответствии с которым автомобилисты смогут оформить ДТП с помощью приложения Помощник ОСАГО.

Подготовкой проекта занимается сразу несколько ведомств, среди которых Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, Минфин, МВД, Центробанк, а также российский союз автостраховщиков. Авторы рассказали, что приложение позволит водителям оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия.

Отмечается, что автолюбители должны обязательно договориться между собой, чтобы оформить аварию в приложении. У водителей не должно быть никаких разногласий по поводу ДТП, повреждений, если они есть и того, кто является виновником столкновения.

Кроме этого, участники аварии должны установить приложение на свой гаджет, а также зарегистрироваться в системе ЕСИА. Разработчики отмечают, что большинство данных будет заполняться приложением самостоятельно с учетом введенной ранее автовладельцами информации, в том числе, и адрес происшествия, который будет определен с помощью геолокации на устройстве. Остальные сведения, которых будет не хватать, водители смогут заполнить самостоятельно.

Также разрабатывается и законопроект, который будет регулировать нововведение. Известно, что эксперимент начнется не ранее, чем через 9 месяцев после вступления в силу нормативного правового акта.