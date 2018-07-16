Франция передала России украденную одежду с кровью Александра II

Ранее имущество императорской династии Романовых похитила французская религиозная организация, базировавшаяся в Ницце.

9 ноября в Париже прошло собрание ассоциации "Франко-русский альянс". В рамках встречи представители Франции передали послу России Алексею Мешкову некоторые ценности, принадлежавшие семье убитого царя Александра II. Среди вещей оказалась одежда, которую император носил в момент покушения, состоявшегося 13 марта 1881 года. На рубашке сохранилась кровь монарха. Кроме неё, россияне получили жилет, мундир, три вышитых платка Александра II и его прижизненный портрет.

Глава Корсунской епархии РПЦ - епископ Нестор, весьма положительно прокомментировал событие. Он привел фразу из книги Экклезиаста: "Время собирать камни". Священнослужитель подчеркнул, что полученные реликвии очень важны для России, как часть истории страны. Они будут вновь храниться в Свято-Николаевском соборе.

Насколько известно историкам, одежду покойного супруга увезла за границу княгиня Екатерина Юрьевская. Вдова перебралась в Ниццу, где жила до самой кончины. Её наследство взялся сохранить Свято-Николаевский собор. Но после революции имущество захватили члены ассоциации ACOR. Долгое время правительство России отстаивало свое право на вещи императорской семьи.