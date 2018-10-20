В Дворце пионеров в Москве состоится Международная выставка детских и юношеских работ «Лидице-2018». Данное мероприятие проводится уже в 46-й раз. Организаторы находят лучшие работы детей и подростков, которые являются участниками конкурса от 4 до 16 лет, и вручают призы победителям.

После того, как перерезали ленту, прошло награждение тех, кто победил в конкурсе, медалями, похвальными грамотами и интересными призами. Такими стали дети из художественных, а также многопрофильных школ в самых разных уголках страны.

Посетители смогли увидеть музыкальную, а также культурно-образовательную программу. На сцену выходили многие молодежные музыкальные группы. Также на мероприятие приехала Элишка Млатечкова, которая является певицей из Чехии. Девушка тоже выступила для всех присутствующих.

Данная выставка будет проходить до 1 декабря.

Ранее стало известно, что 15 и 16 ноября в Санкт-Петербурге появится Альберто Бонизоли, который является Министром культуры в Италии. Мужчина посетит Культурный форум, который состоится в указанные даты. Гость является почетным вместе со всей своей делегацией.