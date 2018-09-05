Россиянин годами не оплачивал коммуналку и отсудил у ЖКХ 720 тысяч рублей

Сегодня, 21:07 \\ Общество

Михаил Неуймин, проживающий на Урале в поселке Щелкун, долгие годы не платил по счетам за коммунальные услуги, но все равно остался в выигрыше.

Согласно закону, жилищно-коммунальное хозяйство подало в суд на россиянина. Мужчина не растерялся и ответил таким же судебным иском, в итоге выиграв крупную сумму денег, далекую от размера своего долга.

Михаил уже показал свое жилище СМИ. Квартира располагается в двухэтажном доме, приобретена была семь лет назад. С наступлением холодов обнаружилось, что жилье совсем не отапливается, присутствуют сквозные дыры, на стенах появилась гниль и плесень, а с потолка капала вода. Хозяин попытался уладить ситуацию с сотрудниками ЖКХ, однако там на его просьбы не отреагировали. Супруга Михаила обратилась в администрацию президента.

Согласно распоряжению, которое пришло из Москвы, ситуация несколько улучшилась, но капитальный ремонт коммунальщики все равно делать отказались.

Руководство ЖКХ все же выиграло свое дело почти год назад, обязав Михаила выплачивать долг 200 тыс.рублей за коммуналку. Мужчине даже заблокировали счета и списали все имеющие средства. Но все изменилось, когда мужчина подал свой иск и через 6 месяцев выиграл дело. Суд постановил выплатить хозяину 720 тыс.рублей. Сумма пока что не выплачена.

Коммунальщики не согласны с исходом событий, так как заявленная сумма соответствует стоимости нового жилья.

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Автор - София Волкова
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