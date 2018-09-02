Пророческое письмо Эйнштейна о нацистской Германии продадут в Израиле

Сегодня, 19:06 \\ Общество

Документ выставили на аукцион с начальной ценой в 12 тысяч долларов. Об этом пишет The Times of Israel.

 В 1992 году всемирно известный физик Альберт Эйнштейн вынужденно бежал из Берлина. Поводом для этого послужило убийство министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау ультраправыми активистами. После расправы над чиновником-евреем полицейские предупредили ученого об опасности. Альберт Эйнштейн скрылся на севере и оттуда прислал сестре Майе письмо без обратного адреса. Историки полагают, что автор написал его в городе Киль, откуда спешно отправился в Азию.

Послание оказалось пророческим. Альберт Эйнштейн предвидел "темные времена" для экономики и политики Германии, захватываемой нацистами. Он отметил, что антисемитские взгляды разделяли даже некоторые немецкие ученые. Такую бумагу организаторы аукциона продадут 13 ноября в Иерусалиме, столице Израиля.

Стоит отметить, что записки Альберта Эйнштейна пользуются большим спросом среди коллекционеров. Так за 1,56 миллиона долларов ушла с молотка наставительное послание ученого к курьеру, оставленное в Токио также в 1922 году. Ещё одна, но более короткая надпись была продана за 240 тысяч долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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