11 ноября в небе над Москвой пройдет звездопад Тауриды и «поцелуй» Луны с Сатурном

Сегодня, 18:53 \\ Общество

В воскресенье на небе во время заката молодая Луна окажется всего в 1 градусе от Сатурна, это необычное явление ученые назвали «поцелуем». А ближе к полуночи достигнет максимума звездопад Северной тауриды.

В пресс-службе планетария Москвы рассказали, что 11 ноября жителей столицы ожидает возможность увидеть в небе над городом сразу два необычных явления. Сначала можно будет наблюдать «поцелуй» Луны с Сатурном. Примерно с 17:00 часов любой желающий сможет невооруженным глазом заметить, как в небе сблизятся спутник Земли и планета Сатурн.

«Поцелуй» можно будет наблюдать над юго-западной частью горизонта. «Поцелуй» Луны с Сатурном продлится примерно до 19:00 часов. После этого, Молодая Луна скроется за горизонтом и москвичи смогут смотреть, как пройдет звездопад Тауриды. По мнению астрономов, каждый час в момент пиковой активности будет падать примерно от 7 до 15 метеоров. Луше всего наслаждаться звездопадом вдали от города, так как фонари и здания дают серьезную засветку, из-за чего небо становится более светлым.

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Автор - Анна Пушкина
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