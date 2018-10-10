Минстрой предлагает 10-кратный штраф за махинации с газовым счетчиком

Россиян ожидают две поправки, касающиеся поставки газа. Для граждан, у которых не установлен счетчик, может повыситься плата за газ, а за махинации с газовым оборудованием может грозить штраф в 10-кратном размере.

Минстрой отмечает, что необходимо укреплять платёжную дисциплину населения, мотивировать граждан устанавливать счетчики, создавать условия, в которых у россиян не будет потребности вмешиваться в работу счетчиков.

Проект с поправками предполагает новые методы контроля над стабильной работой оборудования. Теперь будут применяться не только пломбы, но и индикаторы антимагнитных пломб, а также специальные пломбы, которые будут фиксировать попытки непрофессионального вмешательства в функционирование прибора. Все показатели счетчика потребитель газа обязан сохранять в неизменном виде.

При обнаружении незаконного вмешательства в прибор, соответствующие органы проведут перерасчет показаний за последние 3 месяца и увеличат плату в 10 раз.

Проверка счетчиков будет осуществляться один раз в год.