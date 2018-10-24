Юный китаец попал в Книгу рекордов Гиннеса за одновременную сборку кубиков Рубика

13-летний мальчик из Китая собрал три головоломки одновременно и потратил на это чуть больше минуты.

Китайский школьник Цюэ Цзяньюй стал рекордсменом Книги Гиннеса по количеству собранных одновременно кубиков Рубика. Парень собирал два кубика руками и один при помощи ног. На сборку головоломок у Цюэ ушла 1 минута 36,39 секунды. Рекорд официально зафиксировали наблюдатели из Книги рекордов Гиннеса.

Ранее, Цзяньюй уже был опубликован на страницах книги за еще одно достижение с головоломкой. Тогда юный китаец собрал три кубика Рубика, жонглируя ими. На тот рекорд у парня ушло около 5 минут. Еще несколько трюков, когда Цюэ продемонстрировал скоростную сборку, вися вниз головой, или сборку с завязанными глазами, набрали большое количество просмотров в сети.