Тверская область первая в России повсеместно запустила цифровое телевидение

Теперь оно работает на всей территории региона. 9 ноября в областной столице прошла торжественная церемония открытия комплекса.

Впервые в России власти повсеместно запустили работу цифрового телевидения. В Тверское области полное покрытие обеспечивают 39 телестанций. С ними жители всех населенных пунктов могут бесплатно смотреть 20 федеральных и местных каналов из состава первого и второго мультиплексов.

Последний также стал экспериментальным не только для Твери, но и для всей России. Другие регионы планируют переводить лишь с начала 2019 года. Однако глава Минкомсвязи Константин Носков в Твери пообещал наладить каналы по всей России до Нового года. Он подчеркнул, что проект является крупнейшим во всем мире.

Большинству населения Тверской области придется самостоятельно покупать оборудование для подключения к цифровому телевидению. Но порядка 6 тысяч человек из малоимущих семей получат переходники за счет бюджета. Количество нуждающихся определили по региональной статистике. На эти цели власти потратят до 6 миллионов рублей. Так сообщил губернатор Игорь Руденя.