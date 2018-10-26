В 2021 году в Москве заработает обновленный стадион «Москвич»

Сегодня, 14:43 \\ Общество

Столичные власти приняли решение начать реконструкцию футбольного стадиона в Текстильщиках.

В ходе программы развития спорта в России, московская мэрия дала отмашку на начало реставрационных робот на футбольном стадионе «Москвич». На проведение всех мероприятий отмеряно 2 года. В 2021 году обновленная арена должна функционировать. Об этом сообщается на официальном портале городской администрации.

По словам заместителя московского головы Марата Хуснуллина, стадион в Текстильщиках обретет полностью новое поле, вокруг будут установлены зрительские места на 4,5 тысячи человек. Арену оборудуют не только для футбольных соревнований, но и для легкоатлетических видов спорта. Кроме того, «Москвич» будет застроен всеми необходимыми постройками, включая спортивные залы, медпункт, хозяйственные помещения. Для соревнований по стрельбе планируется возвести тир. Прилегающую территорию тоже украсят и сделают приемлемой для прогулок с детьми.

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Автор - Антон Словацкий
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