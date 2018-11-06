Иван Колпаков ушел с поста главного редактора "Медузы"

После инцидента с домогательством он покинул должность, однако через время снова ее занял. Тем не менее, закончилось все это его отставкой.

Бывший главный редактор российского информационного агентства "Медуза" сам объявил о произошедшем. Он ушел с поста после всех разбирательств, связанных с вечеринкой в честь дня основания агентства. На мероприятии Иван Колпаков начал приставать к жене одного из своих подчиненных. При этом он сказал ей в тот вечер, что может ее "харассить", и за это ему ничего не будет.

После этого в СМИ прошел ряд новостей о событии. Сообщалось, что сотрудник, к жене которого приставал главред, уволился по собственному желанию, не захотев идти на компромисс. Также у Колпакова начались проблемы в семье: в Instagram его экс-супруга Екатерина Летова рассказала, что уже получила свидетельство о разводе и показала его подписчикам.