В Лондоне пройдет выставка о династии Романовых

Сегодня, 14:19 \\ Общество

В здании Букингемского дворца состоится выставка, на которой будут представлены доказательства тесной связи британских и российских монархов.

Сегодня в резиденции королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне открывается выставка «Россия: знать и Романовы». Она продемонстрирует посетителям, какие связи были между монархами Великобритании и России. В Букингемском дворце будут выставлены на обозрение предметы роскоши, картины, ювелирные изделия, письма и снимки, указывающие на отношения Романовых с британской короной.

Выставка затронет большой исторический промежуток времени. Самым старым экспонатом станет картина Кнеллера, на которой изображен молодой Петр I, прибывший в английскую столицу в конце 17 века. Из 300 произведений искусства стоит так же отметить портрет Николая I, который королева Виктория приняла в качестве подарка от российского императора. В отдельном помещении будут выставлены предметы, связанные с событиями Крымской войны. Выставка продлится до 28 апреля 2019 года.

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Автор - Антон Словацкий
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