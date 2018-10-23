«Ваши песни являются российским достоянием»: Путин поздравил Пахмутову с 89-летием

Сегодня, 10:49 \\ Общество

В Кремле опубликовали поздравление Александры Пахмутовой с Днем рождения.

Глава государства Владимир Путин обратился в официальной телеграмме к композитору Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 89 лет. Поздравительный текст опубликован на официальном портале российского правительства. В письме президент отметил высокие заслуги артистки перед государством. «Вы по праву относитесь к легендарной плеяде мастеров, творчество которых отражены самые значимые события нашей страны. Все композиции, которые Вы сотворили, без преувеличения можно считать достоянием и гордостью России», - обратился к имениннице Владимир Путин.

Александра Пахмутова появилась на свет в 1929 году в районе нынешнего Волгограда. В юном возрасте стала студенткой Московской государственной консерватории, которую закончила с отличием. За свою карьеру создала около 400 песен, многие из которых узнаются современными молодыми людьми с первых нот. Среди таких композиций можно отметить «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и множество других песен.

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Автор - Антон Словацкий
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