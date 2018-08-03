Наркобарон Коротышка не сможет обнять жену до суда

Известному преступнику отказали в просьбе обняться с супругой перед судебным заседанием.

Суд Соединенных Штатов не удовлетворил ходатайство мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, о просьбе разрешить ему увидеть и обнять жену перед началом судебного процесса. Федеральные маршалы, отвечающие за этапирование подсудимого, объяснили, что встреча Коротышки с возлюбленной противоречила бы всем нормам и правилам. Слушание по делу картеля Синалоа начнется через несколько дней.

Адвокаты подсудимого настаивали, что Хоакину нужно разрешить хотя бы кратковременную встречу. Несколько лет он не видел никого, кроме тюремной охраны. В суде принесли свои сочувствия, однако одобрить запрос не решились. Ранее было постановлено, что Коротышка должен быть полностью ограничен от контактов из прошлого. Правоохранители боялись, что наркобарону могут передать какие-то важные сведения, либо наоборот получить указания от него.

Хоакин Гусман был арестован и экстрадирован в Соединенные Штаты в январе 2017 года. Его обвиняют по 17 пунктам, включая незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах, хранение нелегальных миллиардов долларов, похищения людей и убийства. Глава картеля все обвинения отрицает.