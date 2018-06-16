Новая профессия поможет старикам в России

Она получит название "цифровой куратор". Профессиональный стандарт разработали в Российском обществе "Знание" и ВНИИ труда.

Представители новой профессии будут улучшать цифровую грамотность жителей России, оказывая наибольшую пользу пожилым людям. Сотрудники помогут старикам освоить современные компьютерные технологии. В частности, научат стариков платить по коммунальным счетам через интернет-ресурсы и обращаться с электронными документами на дому. Как показал опрос ВЦИОМ, население России нуждается в таких услугах.

Профессиональный стандарт уже утвердили в Министерстве труда и социального развития. Вскоре его должны зарегистрировать в Минюсте. Уже в декабре правительство и Совет по профквалификациям планирует организовать площадки, которые будут готовить цифровых кураторов к работе. Собственно, первые из них могут исполнять свои обязанности уже в 2019 году. Об этом сообщила "Российская газета".