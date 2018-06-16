Новая профессия поможет старикам в России

Сегодня, 09:47 \\ Общество

Она получит название "цифровой куратор". Профессиональный стандарт разработали в Российском обществе "Знание" и ВНИИ труда.

 Представители новой профессии будут улучшать цифровую грамотность жителей России, оказывая наибольшую пользу пожилым людям. Сотрудники помогут старикам освоить современные компьютерные технологии. В частности, научат стариков платить по коммунальным счетам через интернет-ресурсы и обращаться с электронными документами на дому. Как показал опрос ВЦИОМ, население России нуждается в таких услугах.

Профессиональный стандарт уже утвердили в Министерстве труда и социального развития. Вскоре его должны зарегистрировать в Минюсте. Уже в декабре правительство и Совет по профквалификациям планирует организовать площадки, которые будут готовить цифровых кураторов к работе. Собственно, первые из них могут исполнять свои обязанности уже в 2019 году. Об этом сообщила "Российская газета".

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Самый глубокий подводный тоннель метро в стране открыли в Китае

 Как сообщается местное агентство Синьхуа, в Китае завершили строительные работы самого глубокого в стране тоннеля подземки. Отмечается, что из 8,1 километра 3,49 километра будут находиться под водой.

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2018 года актера Идриса Эльба

 46-летний актер, снимавшийся в фильмах «Тор» и «Тихоокеанский рубеж», был рад такому...

В Московском зоопарке родилась редкая мартышка диана впервые за 16 лет‍

 Судя по тому, насколько часто в учреждении появляются новые особи, оно растет и...

20 белых медведей окружили село на Чукотке

 У национального села Рыркайпий на Чукотке собралась группа белых медведей, состоящая...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ