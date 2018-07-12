Семья в Приморском крае держала во дворе медвежонка

Приморский охотнадзор конфисковал у местных жителей гималайского медведя.

Сотрудники охотнадзора в Приморском крае обнаружили, что в одном дворе содержится детеныш гималайского медведя. Животное находилось в маленькой клетке. Представители структуры изъяли медвежонка и доставили в реабилитационный центр, где различные представители фауны адаптируются к природным условиям после жизни в неволе.

«Мы пока не знаем, как животное оказалось у жителей. Возможно, это осиротевший медвежонок. Бывают случаи, что люди выращивают медведей сразу в неволе. Его бывшие «хозяева» пытались убедить, что относились к зверьку с любовью, постоянно кормили сгущенным молоком и прочими сладостями. Сейчас медвежонок помещен в Центр реабилитации, где нам предстоит отследить его поведение», - прокомментировали специалисты по реабилитации животных. Молодая самочка пробудет в Центре до весны, а дальше эксперты посмотрят, можно ли ее отпустить в лес.