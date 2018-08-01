В Республике Бурятия провели лекцию о поведение транспорта при неблагоприятных условиях

В Республике Бурятия в целях профилактики проводилось занятие об особенностях вождения транспорта при неблагоприятных погодных условиях. Данное мероприятие провели Мария Злыгостева, а также Александра Тудупова, которые являются работниками ГИБДД отдела МВД России по Селенгинскомуу району.

На занятиях проводилась беседа о ДТП, а также последствиях, которые могут унести жизни, и видах ответственности. Также правила дорожного движения не обошли стороной. Их изменения были обговорены для всех присутствующих.

В завершении лекции каждый мог задать вопрос, который его интересует, сотрудникам ГИБДД.

Ранее стало известно, что на Кубани за последние 9 месяцев уменьшилось количество пострадавших и погибших в авариях. С 2017 года показатель уменьшился на 6,4 раза. Также известно, что рост аварийности превышает показатели прошлого года.