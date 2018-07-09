Коммунальщики закрасили портрет Юрия Шевчука в Санкт-Петербурге

Коммунальные службы Санкт-Петербурга закрасили граффити-портрет Юрия Шевчука, который был изображён на одной из трансформаторных будок. Об этом поделились пользователи соцсетей.

Портрет был нарисован на Литейном проспекте, 37. Коммунальщики с декабря прошлого года грозили закрасить изображение. Однако тогда поклонникам творчества группы ДДТ удалось защитить портрет музыканта. В этот раз чуда не произошло, и граффити закрыли жёлтой краской. По предварительным данным, портрет был нежелательным для компании «Ленэнерго», поскольку из-за него им могли выписать административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Примечательно, что большинство местных жителей не выражали недовольства граффити, тем не менее, на портал «Наш Петербург» поступило несколько жалоб от людей, требующих избавиться от рисунка.

Это не первый случай «борьбы» с работами уличных художников в Санкт-Петербурге. Ранее в городе закрасили портреты Цоя, Кинчева и Черкесова.