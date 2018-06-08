В Санкт-Петербурге откроют музей янтаря

В честь 300-летия Невского проспекта в Гостином дворе открыли Музей янтаря. Среди представленных экспонатов числятся скрипка, скульптурные портреты и макет восьмого чуда света из янтаря в масштабе 1:20.

Выставка была организована с целью продемонстрировать посетителям, что янтарь – это не только красивый элемент декора. Заслуженный художник РФ, Александр Крылов, отметил, что свойства янтаря позволяют использовать его в работе с такими материалами, как кость, жемчуг, дерево и металл, кроме того, он отлично смотрится в миниатюре или на крупных полотнах. В музее представлены портреты знаменитостей, шкатулки и уникальная скрипка из янтаря, на которой при этом всё ещё можно играть. Особое место в музее занимают иконы, которым посвящён достаточно большой блок.

Всего на выставке 200 экспонатов. Помимо работ Крылова, гости музея могут увидеть его собственную коллекцию старинных вещей, изготовленных из янтаря. Часть коллекции была перевезена из Музея янтаря в Калининграде.

В то же время в Литве прошло открытие Янтарной бани – «Солнце». Стены, потолок и лежаки – всё покрыто янтарём, который понадобился строителям в огромном количестве. Баня была построена в оздоровительных целях, известно, что при нагревании камень выделяет янтарную кислоту, жизненно необходимую для организма.