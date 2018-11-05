В МВД Бурятии заинтересовались недовольными читателями издания "Номер один"

Сегодня, 18:55 \\ Общество

7 ноября редакция сайта «Номер один» получила запрос от МВД Бурятии, которое потребовало выдать им IP-адреса пользователей, негативно отреагировавших на статью о затратах местного правительства.

Гнев местных жителей был вызван статьёй про 7,2 млн. рублей, которые правительство Бурятии планирует потратить на обновление автомобилей и мебели. В материале говорится о шести машинах и новой мебели, которую планируют закупить для администрации главы и правительства республики. В МВД негативные комментарии пользователей расценили как действие, склоняющее к противодействию деятельности органов власти.

В издательство поступило два запроса. Первый из Центра «Э», занимающегося противодействием экстремизму, второй из отдела «К», который борется с информационными преступлениями. При этом только Центр «Э» уточнил причину запроса, в отделе «К» никак не объяснили заинтересованность в авторах комментариев. Правоохранительные органы получили отказ со ссылкой на закон о персональных данных. Кроме того, в издании отметили, что Роскомнадзор не указывал на какие-либо нарушения в материале. В редакции напомнили читателям о необходимости соблюдать законы РФ и впредь быть сдержанней в комментариях.

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Автор - Елена Андреева
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