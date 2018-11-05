В Хабаровске маму и подростка не пустили на фильм с Фредди Меркьюри

13-летнего жителя Хабаровска и его родных работники кинотеатра не пустили на премьеру фильма «Богемская рапсодия» о лидере легендарной группы Queen Фредди Меркьюри.

Мать парня, Светлана Меркулова, сообщила СМИ, что в кинотеатре такой запрет объяснили требованиями закона и определенными сценами из фильма.

Фильм имеет ограничение для зрителей 18+. Светлана хотела написать расписку, согласно которой мальчик мог бы посмотреть премьеру. Однако, в кинотеатре возразили, что это не соответствует закону. Они также добавили, что вместо «Богемской рапсодии» можно посмотреть военную картину «Несокрушимый». Женщина вступила в спор с администрацией кинотеатра, поскольку не хотела смотреть с ребенком фильм, где присутствуют сцены убийств. На что администрация ответила, что в фильме о судьбе Фредди Меркьюри целуются мужчины.

Сын Светланы, несмотря на юный возраст, является поклонником Queen, и очень огорчился, не увидев картину на большом экране. Женщина также добавила, что никогда не рассматривала «Богемскую рапсодию» как неподобающий контент. В первую очередь, семья хотела оценить историю легендарной группы через призму художественного фильма и оценить игру актеров.

Аналогичный случай произошел в Москве. Двух жительниц столицы отказались пропускать на сеанс, так как они не предъявили паспорта. Работник кинотеатра сказал, что девочки не должны смотреть подобные фильмы и посоветовал пойти на премьеру фильма «Крымский мост» или на мультфильм.