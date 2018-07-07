Сервис «Яндекс.Такси» появится на рынке Финляндии

Пресс-служба «Яндекс.Такси» сообщила о выходе сервиса на рынок Финляндии уже 9 ноября. Заказать услуги «Яндекс.Такси» онлайн пока что смогут только в Хельсинки. Сервис получит название Yango (сокращение от Yandex go).

Как компания получила финансирование на расширение географии своей деятельности пока не сообщается.

Компания отмечает безоговорочное удобство для всех местных жителей города Хельсинки, а также граждан России, которые будут временно находиться в стране. Им не придется устанавливать приложения других фирм. Для Yango разработано приложение, идентичное приложению «Яндекс.Такси» и полностью с ним совместимое.

«Яндекс.Такси» заверили, что служба будет работать только с лицензированными компаниями, имеющими право на оказание услуг, а также частными предпринимателями.

В октябре стало известно, что «Яндекс.Такси» приобретет сервис по доставке продуктовых наборов для кулинарии «Партия еды». Подробности соглашения не озвучивались. На данный момент «Яндекс» уже владеет двумя подобными сервисами – «Яндекс.Еда» и «Едадил».