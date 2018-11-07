Защита Цеповяза намерена обратиться с иском в суд из-за "фейкового" фото

Эльбрус Муртазов, адвокат Вячеслава Цеповяза, намерен подать иск в суд из-за фотографий его подзащитного с шашлыками, икрой и крабами. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подверг сомнению подлинность фото, так как в исправительных учреждениях негде жарить шашлыки, также из-за особой системы, которая глушит все сигналы, там невозможно пользоваться мобильными телефонами. Муртазов считает, что снимок опубликовала бывшая жена Цеповяза Наталья, которая совместно с ним делит семейный бизнес. Сейчас супруги находятся в тяжёлых отношениях. По мнению адвоката, оппоненты стараются демонизировать образ Цеповяза в глазах общественности. Также адвокат сообщил, что ФСИН проводила проверку и не выявила нарушений. Однако в самом ведомстве утверждают обратное, и в первую очередь среди нарушений ФСИН отмечает мобильный телефон, который также оказался на фото. Сейчас в ведомстве подготавливают проект, который бы окончательно запретил мобильную связь на территории колоний.

Недавно появилась информация, что после скандального снимка Цеповяза отправили в штрафной изолятор, кроме того, сейчас он остался без работы и лишился почти всех объявленных благодарностей, которые могли обеспечить ему условно-досрочное освобождение.