ФСИН собирается лишить исправительные учреждения мобильной связи

ФСИН начало подготовку законопроекта, который установит запрет на использование мобильных телефонов на территории исправительных колоний, об этом сообщил замдиректора ведомства Валерий Бояринев. Ожидается, что изменения внесут в 2019 году.

Сейчас ведомство начало работать с Минкомсвязи. Как отмечает Бояринев, коррективы придётся вносить в отдельные реестры, а также заметил, что самим операторам не выгоден подобный проект, поскольку они всегда стремятся получить прибыль.

Бояринев отметил, что за последние 6 месяцев сотрудники колоний изъяли примерно 10 тысяч мобильных телефонов во время попытки передать их заключённым. Наказываются и те сотрудники, которые помогают пронести в колонии телефоны, в отношении них возбуждают уголовные дела. При этом заключённым полностью не ограничивают доступ к телефону: в день им выделяют 15 минут на звонки со стационарного телефона.

Недавно прокуратура заинтересовалась фото, на котором член «банды Цапки», Вячесла Цеповяз, поедает «дары моря» и держит в руках телефон. В ведомстве требуют возбудить уголовное дело против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз. Однако ФСИН заявило, что фотография была сделана несколько лет назад. Сам Цеповяз сейчас находится в штрафном изоляторе. Как стало известно, фотографии в сеть слила бывшая жена Цеповяза, которая угрожает превратить жизнь супруга в ад.