Наталья Сергунина рассказала, чем запомнился московский фестиваль в честь Дня народного единства

«Это один из самых важных и радостных праздников, когда мы вспоминаем историю нашей страны и вновь удивляемся многообразию традиций ее народов», - сообщила руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в течение трех дней площадки фестиваля «День народного единства», который проходил в столице, посетили почти 1,9 миллиона человек. Заммэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что за эти дни туристы и жители столицы смогли еще раз восхититься многообразием традиций народов нашей страны. Посетители фестиваля не только посмотрели выступления 150 творческих коллективов, но и смогли сами принять участие в иммерсивных спектаклях. А также познакомиться с блюдами народной кухни и самим попробовать приготовить яства разных пародов. Помимо этого, гостей ждало угощение из фермерских хозяйств различных регионов России, катание на каруселях и разнообразные увеселительные и познавательные мероприятия.







