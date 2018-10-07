В «Битцевский лес» забрел зверек из Красной книги

Сегодня, 14:19 \\ Общество

Сотрудники Мосприроды зафиксировали присутствие ласки, которая охраняется Красной книгой столицы.

Представители Мосприроды обнаружили в «Битцевском парке» краснокнижное животное – ласку, популяция которой считается исчезающей на территории Москвы и Подмосковья. Как говорят сотрудники организации, увидеть такого зверька в столичном регионе считается большой удачей. Данная информация опубликована на официальном портале Департамента природы Москвы.

Ласка, которая относится к семейству куньих, обитает в лесополосах, в том числе и столичных. Животное предпочитает вести осторожную жизнь, поэтому на глаза попадается редко. Из-за сокращения популяции, пушистого зверька внесли в региональную Красную книгу. Главным источником питания ласки являются мыши и прочие мелкие грызуны. В Мосприроде ведут подсчет видов, обитающих на территориях городских парков. Сегодня к полевкам, зайцам, летучим мышам, соням добавили ласку, которую раньше не видели в «Битцевском лесу».

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Автор - Антон Словацкий
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