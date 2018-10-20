YouTube заблокировал канал блогера за убийство феминистки в Red Dead Redemption 2

Игрок под ником Shirrako возмутился политикой видеохостинга на своем микроблоге в Twitter. Он призвал сообщество к критике компании.

Накануне Shirrako выпустил ролик по игре Red Dead Redemption 2, в котором убил "надоедливую феминистку". Неигровой женский персонаж требовал дать ей право голоса на выборах. Свобода действий проекта от студии Rockstar позволила игроку жестоко избить суфражистку. Видео собрало на канале более миллиона просмотров.

Тогда блогер решил развивать тему, придумывая более изощренные способы убийства феминистки. Он бросал персонажа на съедение аллигаторам, бросал на пути движущегося поезда и волочил на веревке по улицам города вслед за лошадью. За такие сцены YouTube заблокировал Shirrako, обвинив в пропаганде насилия. Блогер подчеркнул, что вся игра посвящена убийствам, однако бан прилетел лишь за жестокое обращение с женщиной.

Стоит отметить, что после инцидента Red Dead Redemption 2 раскритиковали некоторые общественные организации из США. Как отмечают активисты, игру можно использовать для разжигания ненависти к определенным категориям людей.