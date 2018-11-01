Депутат из Саратова похудел на 6 кг за две недели питания на прожиточный минимум

Таковы результаты эксперимента, который Николай Бондаренко устроил самому себе в конце октября. Поводом для него послужил скандал с министром труда Натальей Соколовой.

В Саратовской области действует минимальный прожиточный минимум в размере 7,99 тысяч рублей. В него входит и продуктовая корзина общей стоимостью около 3,5 тысяч рублей. Депутат от КПРФ решил сесть на диету, которую в регионе прозвали "министерской". Он питается, растягивая указанную сумму на месяц. При этом Николай Бондаренко готовит себе сам, отказываясь от заведений общепита в командировках. Так в Хакассии он поселился на съемном жилье и получил доступ к кухне. Но в самолете пришлось 4,5 часа поститься, употребляя исключительно воду.

Спустя две недели после перехода на такой режим, политик из Саратова похудел на 6 килограммов. Ранее он весил 94 килограмма, а теперь его вес упал до 88. По словам Николая Бондаренко, его скромный рацион теперь состоит, преимущественно, из овощей и круп. На завтрак он позволяет себе 1,5 яйца, а на обед - щи без мяса.

Напомним, Наталья Соколова выступила против повышения прожиточного минимума. Министр заявила, что актуальной суммы достаточно для полноценного питания. Она предложила покупать сезонные овощи и фрукты, также "макарошки", которые в любое время года стоят одинаково. Сама чиновница отказалась следовать своей диете, сославшись на "статус министра". За такие высказывания губернатор Валерий Радаев снял её с должности.