Роспотребнадзор проверил овощи и фрукты на российском рынке

Специалисты Роспотребнадзора завершили проверку фруктов и овощей.

Сотрудники Роспотребнадзора закончили проверять овощи и фрукты, представленные на российских прилавках. В ходе масштабного исследования были изучены почти 90 тысяч проб фруктовых плодов, ягод и овощей. Результаты проверки опубликованы на официальном портале организации.

Меньше 1% проверенных плодов не подошли по гигиеническим параметрам. В них оказалась нарушена норма содержания химических загрязнителей. Всего таких продуктов оказалось 0,91%, из них больше нарушений выявлено у российских фруктов и овощей. Самыми сильными несоответствиями с нормами выделились бахчевые культуры. Их процент от общего числа проверенных образцов составил 3,9%. Также с плодов были взяты анализы на микробиологические показатели. С нарушениями оказались около 3% представленных образцов.